رسميًا .. الهلال يعلن رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو

جيوفينكو يرحل عن الهلال

أعلن نادي الهلال، عن رحيل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عن صفوفه، وذلك بعد الاتفاق معه على فسخ التعاقد بالتراضي بينهما، من أجل قيد اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا.

الهلال كان يتفاوض مع جيوفينكو خلال الفترة الماضية على إنهاء عقده، بسبب عدم وجود مكان في القائمة، لتسجيل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، الوافد الجديد في صفوف الزعيم.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "أتمت إدارة نادي الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمنة كافة الجهود التي بذلها في مسيرته مع كبير آسيا".

جيوفينكو كان قد انضم لصفوف نادي الهلال في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي، بعقد يمتد إلى 3 سنوات، حيث كان سينتهي في يناير المقبل.

ومن المتوقع أن ينتقل جيوفينكو إلى نادي باوك اليوناني، أو يعود إلى بلاده إيطاليا، للانتقال إلى أحد الفرق هناك، لاستكمال مسيرته الاحترافية.

ولعب جيوفينكو مع الهلال 57 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيهم 12 هدفًا وصنع مثلهم، وسدد الكرة 148 مرة، منها 54 على المرمى و مثلها خارج المرمى.