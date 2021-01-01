رسميًا .. الهلال يعلن إصابة الدوسري وتفاصيل حالته

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد

أعلن نادي الهلال عن إصابة أحد عناصره الهامة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستعد الزعيم لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل أخذ خطوة جديدة نحو اللقب.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابة سالم الدوسري نجم الفريق والمنتخب السعودي.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي، عن إصابة الدوسري في مفصل القدم، حيث قال: "تواجد سالم الدوسري في عيادة مستضفى المملكة بمقر النادي نظير تعرضه لإصابة ف مفصل القدم".

ويعد سالم الدوسري من أبرز اللاعبين في صفوف الهلال بشكل خاص والدوري السعودي بشكل عام، وغيابه عن الزعيم خسارة كبيرة بكل تأكيد.

ومنح البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال راحة للاعبين من تدريبات غدًا، على أن يستمر التحضير لمواجهة الاتحاد من بعد غدًا السبت.