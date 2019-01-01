رسميًا - الهلال يطيح بمدربه صلاح آدم بعد الهزيمة من الأهلي

الهلال يقيل مدربه بسبب هزيمة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني إقالة مدربه صلاح آدم، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسقط الهلال أمام الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" بالقاهرة.

وكان الهلال قد حقق الفوز على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في الحولة الأولى بهدفين لهدف، قبل أيام من هزيمة الأهلي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر النجم الساحلي، الذي حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى.