رسميًا | الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية، وتعليق صارم من رئيسه

أعلن الهلال في وقت متأخر من مساء أمس رسميًا حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية.

كانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت الشهر الماضي الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حتى 30 سبتمبر الماضي، والمطلوب تسديدها حتى الـ26 من يناير القادم.

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ومن المقرر أن تُحرم الأندية التي لن تُسدد ديونها حتى هذا الموعد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي لن تستطيع قيد لاعبيها الجدد في فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما حدث مع عدد من الأندية أبرزها النصر والاتحاد في يناير 2021.

ويُعد الهلال رابع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية بعد الفتح وضمك وأبها، ومن المتوقع أن تحصل عليها جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام القليلة القادمة.

فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال علق على الأمر بتوجيه رسالة صارمة للجميع مفادها أن الاستقرار المالي للنادي يأتي على رأس اهتمامات الإدارة.

إذ كتب عبر تويتر "وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحدًا من أهم غاياتنا سواءً قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية .. والحمدلله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال .. شكرًا لإخواني وأخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف".

وفاء #الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحدًا من أهم غاياتنا سواءً قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية.. والحمدلله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال.. شكرًا لاخواني واخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف🙏🏼💙 https://t.co/rl3C8tV67R — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) January 2, 2022

لجنة الكفاءة المالية كانت قد أعلنت أن التزامات بطل آسيا المطلوب تسديدها حتى الـ26 من يناير الجاري بلغت 16 مليون ريال تقريبًا، وقد سددها النادي وحصل على الشهادة.