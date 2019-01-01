رسميًا - الهلال السعودي يضم الكوري الجنوبي هيون سو

الهلال السعودي يدعم الدفاع استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقد جديد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سعيًا للانطلاق بقوة منذ بداية الموسم المقبل.

ويسعى الهلال للتعاقد مع صفقات قوية تسد الثغرات التي ظهرت في نهاية الموسم الماضي، وحالت دون تتويجه بالدوري السعودي.

وكشف نادي الهلال عن تعاقده مع الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، مدافع أف سي طوكيو الياباني، لمدة 3 سنوات مقبلة لتدعيم خط الدفاع.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل الكوري الجنوبي جانج هيون سو قبل قليل إلى مقر معسكر الهلال في النمسا حيث كان في استقباله مدير إدارة كرة القدم بالنادي الأستاذ سعود كريري".

وأطلق عليه الحساب الرسمي للنادي، اسم "الهكر"، حيث أوضحوا مسيرته بالأرقام خلال المواسم السابقة والأندية التي لعب لها.

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ويرغب الهلال في تحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل بعد خيبة الأمل التي أضاعت البطولة في الأمتار الأخيرة في النسخة الماضية.