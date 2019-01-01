رسمياً – النفط يهدي الشرطة لقب الدوري العراقي

بالرغم من خسارة الشرطة إلا أنه حقق لقب الدوري بعد خسارة منافسه القوة الجوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق نادي الشرطة العراقي، بطولة الدوري للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2013/14، قبل جولتين من نهاية الدوري.

وتصدر الشرطة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني بعد لعب 36 مباراة.

وخسر القوة الجوية صاحب المركز الثاني، من نظيره النفط، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشعب بهدفين لهدف، سجلهما فرحان شاكور ومازن فياض.

وبالرغم من خسارة الشرطة بهدف نظيف من الميناء سجله حسين عبد الواحد، إلا أنه مازال متصدراً وحقق الدوري السادس في تاريخه.

وعادل الشرطة رقم القوة الجوية، بتحقيق الدوري للمرة السادسة في تاريخه، خلف الزوراء صاحب الرقم القياسي بـ 14 لقباً.