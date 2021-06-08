رسميًا .. النصر يضم فينسنت أبو بكر لمدة 3 سنوات

صفقة قوية جديدة للنصر

أعلن نادي النصر تعاقده مع الكاميروني فينسنت أبو بكر اللاعب الذي انتهى عقده مع بيشكتاش التركي مؤخرًا، ليواصل مجلس الإدارة تدعيماته القوية خلال الوقت الحالي.

النصر يسعى لتدعيم الفريق بشكل قوي قبل الموسم الجديد، من أجل بداية مميز في النسخة المقبلة بعد الأداء المتراجع بداية الموسم الماضي.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني ليدعم هجومه بلاعب قوي للغاية.

وقال النادي في بيانه: "وقعت إدارة نادي ⁧النصر⁩ رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات".

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪#ابوبكر_نصراوي pic.twitter.com/XYp3kpPIvE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2021

ويمتلك النصر في الوقت الحالي ترسانة هجومية قوية في الموسم الجديد، بتواجد عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي ماشاريبوف ونور الدين أمرابط.

وكان النصر قد تعاقد مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد منافسة قوية مع الهلال على الصفقة.