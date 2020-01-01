رسميًا .. المسيليم أهلاويًا حتى 2023

الأهلي يمدد عقد ياسر المسيليم ويؤمنه من إغراءات الأندية

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد الحارس ياسر المسيليم حتى عام 2023 ليؤكد بشكل رسمي استمراره مع الراقي.

وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرًا حول اقتراب رحيل المسيليم بسبب دخوله الفترة الحرة وعدم تجديد عقده مع الفريق لمدة جديدة.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تجديد عقد الحارس، حيث قال: "ياسر المسيليم أهلاويًا حتى 2023".

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ويعد المسيليم من الحراس السعوديين المميزين خلال الفترة الأخيرة، ويعد من العناصر الأساسية للمنتخب السعودي.

وكان الأهلي يسعى منذ فترة لتمديد عقد المسيليم مع سلمان المؤشر بعد دخولهم الفترة الحرة، ومن قبلهم عبدالفتاح عسيري الذي انتقل إلى النصر.

ويرغب الراقي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة من أجل المنافسة على الألقاب.