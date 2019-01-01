رسميًا - المساكني أول تونسي يسجل في 4 نسخ متتالية لأمم أفريقيا

يوسف المساكني يدخل تاريخ أمم أفريقيا بعد تسجيله هدف تونس الأول في شباك أنجولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

بات يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي أول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأنهت تونس شوط المباراة الأول أمام أنجولا متقدمة بهدف مقابل لا شيء في افتتاح مواجهاتها في كأس أمم أفريقيا.

وسجل المساكني الهدف الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين حارس مرمى منتخب أنجولا ليعلن تقدم منتخب بلاده بالهدف الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وبهذا الهدف، بات يوسف المساكني أول لاعب في تاريخ منتخب تونس يسجل في 4 نسخ لكأس الأمم الأفريقية.

وسجل المساكني في نسخ (2013، 2015، 2017) قبل أن يسجل أول أهداف منتخب بلاده في نسخة 2019 المقامة في مصر.

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يذكر أن يوسف المساكني كان قد غاب عن المشاركة الدولية الأخيرة لمنتخب تونس في كأس العالم الأخير في روسيا العام الماضي بسبب الإصابة.