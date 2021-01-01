رسميًا .. الكشف عن جدول الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين

مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات الدور الثاني من منافسات البطولة لموسم 2020/2021.

مباريات قوية خلال الفترة الماضية شهدتها منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقارب في المستوى بين أكثر من فريق تسبب في زيادة المسابقة إثارة ومتعة.

اقرأ أيضًا | تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وجاء بيان اللجنة أن يوم 30 يناير سيكون الموعد المحدد لانطلاق مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسيتم الانتهاء من المنافسات يوم 30 مايو المقبل.

المزيد من الفرق

وخلال الفترة الماضية كان هناك اجتماع بين لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيرتها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتنسيق المواعيد.

وحضر هذه الاجتماعات أيضًا كلًا من ممثلي أندية الهلال والنصر للتنسيق لنهائي كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا النسخة الجديدة والمشاركين فيه أيضًا الأهلي والوحدة، وأيضًا حضر مندوب الاتحاد المتأهل إلى نهائي البطولة العربية.

جاءت الاجتماعات خلال الفترة الماضية للتنسيق بين مواعيد مباريات البطولات المختلفة وعدم التداخل والبحث عن الأفضل للأندية.