رسميًا .. الكاف يعلن موعد مباراتي مصر أمام توجو في تصفيات إفريقيا

منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو في نوفمبر المقبل

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره توجو، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة خطابًا من الكاف يكشف خلاله بموعد المباراتين، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلعب منتخب مصر المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر المقبل في القاهرة، بينما يكون لقاء العودة في الرابعة عصرًا يوم 17 من نفس الشهر في توجو.

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ويسعى منتخب مصر للفوز في المباراتين من أجل تحسين موقفه في المجموعة خاصًة بعد التعادل في أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر على التوالي.

وقال محمد بركات مدير المنتخب المصري في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "طاقم التحكيم في لقاء الذهاب من رواندا، بينما في العودة سيكون طاقم حكام سنغالي".

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثالث بالمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، بنقطتين فقط.