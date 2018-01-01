رسميًا - القادسية السعودي يتعاقد مع لاعب الباطن السابق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي القادسية السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرازيلي جورجي داسيلفا؛ مهاجم الجوهرة الماليزي، للانضمام لصفوف الفريق بداية من يناير المقبل.

البرازيلي سبق له اللعب في الدوري السعودي للمحترفين لمدة موسم واحد 2016-2017، قبل أن يرحل عنه في بداية الموسم الجاري إلى الدوري الماليزي.

وخاض صاحب الـ31 عامًا عديد التجارب الاحترافية منها دايجو الكوري الجنوبي وفيتوريوسا ستارز وبيركيركارا وتاركسين وناكسار وهيرنيانز بمالطا.

أنهت ادارة نادي #القادسية التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا

و سيبدأ اللاعب المشاركة مع الفريق خلال الفترة الشتوية ..



💛❤️ pic.twitter.com/8kR9WkLkxT — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن القادسية يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات فقط، وخسر ست آخرين، وتعادل في اثنتين.