رسميًا - الفيصلي الأردني يتعاقد مع لاعب الإنتاج الحربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفيصلي الأردني تعاقده مع محمد ماجد "أونش"؛ جناح الإنتاج الحربي المصري، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ويتضمن عقد إعارة اللاعب للفريق الأردني بند بأحقية الشراء النهائي.

صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للفريق الحربي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من المصري البورسعيدي.

وشارك أونش الموسم الجاري في 6 مباريات مع الإنتاج، ليقوده ليحتل معه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.

أما الفيصلي فيحتل المركز الرابع بالدوري الأردني برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الصدارة.