رسميًا .. الفيحاء ثالث الهابطين في الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء يودع الدوري السعودي للمحترفين

لحق فريق الفيحاء بالثنائي العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بعد الهزيمة أمام التعاون بهدف دون رد ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد هبوط كلًا من الحزم والعدالة قبل الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان تبقى مقعدًا واحدًا فقط.

أحرز محمد السهلاوي هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 92 من المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وجاء الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة وخلفه كلًا من الحزم بـ27 نقطة والعدالة بـ21 نقطة، ليكتمل ثلاثي الهبوط.

وكان هناك أكثر من فريق مهدد بالهبوط في الجولة الأخيرة حيث كانت تمتد إلى نادي الاتحاد الذي احتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وأفلت الاتحاد والتعاون وضمك والفتح في الجولة الأخيرة من الدوري من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.