رسميًا | الفتح يُعلن ضم جانوتا لموسمين

صفقة باختيار المدرب الجبال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الفتح السعودي رسميًا تعاقده مع ميشال جانوتا من نادي أركا جدينيا البولندي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي على تويتر تغريدة أوضحت أن لاعب الوسط وقع مع الفريق عقدًا يمتد لموسمين قادمين.

وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب البولندي جاء بتوصية من المدرب فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة له واقتناع كامل بإمكانياته العالية وقدرته على مساعدة الفتح خلال الموسم القادم.

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وأتم النادي في بيانه مؤكدًا سعادة جانوتا باللعب للفتح ورغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بمساعدة زملاءه اللاعبين.

يُذكر أن صاحب الـ28 عامًا لعب خلال مسيرته لعدد من الأندية البولندية والكرواتية والهولندية وتُعد محطة فينورد هي الأبرز في مسيرته الكروية، وقد مثل المنتخبات الشابة البولندية.

كان الفتح قد أعلن في الأسبوع الأخير عن تعاقده مع ماجد كنبه من الباطن ومروان سعد من تشايكور ريزا سبور.