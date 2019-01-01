كأس أمم أفريقيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رسمياً – الفتح يحصل على توقيع سعيد الدوسري

آخر تحديث
التعليقات()
النموذجي يدعم صفوفه بلاعب الحزم السابق
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، حصوله رسمياً على توقيع متوسط الميدان سعيد الدوسري، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، إلى الفتح من نادي الحزم، بعقد مدته موسماً واحداً.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الفتح على موقع تويتر: "تعاقدت إدارة الفتح مع اللاعب سعيد الدوسري لمدة عام".

وبدأ الدوسري مشواره مع الشباب، قبل أن ينتقل إلى التعاون في عام 2016، وكانت محطته الأخيرة الحزم في الموسم الماضي، قبل أن يوقع للنموذجي.

اختيارات المحررين

ومن جانبه عبر الدوسري عن سعادته بالانضمام للفتح، مشدداً على رغبته في تقديم أفضل مستوياته، لتحقيق أفضل النتائج مع الفريق.

وشارك الدوسري الموسم الماضي مع الحزم ولعب ست مباريات في الدوري، بالإضافة إلى مباراة في ملحق الصعود والهبوط من الدوري السعودي للمحترفين.

إغلاق