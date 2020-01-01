رسميًا - الغندور يقدم استقالته من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري

قرار من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن مستقبل لجنة الحكام التي عينتها اللجنة الخماسية مؤخرًا.

وحصلت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، على الكثير من الانتقادات بسبب مستوى التحكيم.

وجاء البيان يؤكد أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، قد وضع اعتذارًا أمام رئيس اللجنة الخماسية عن استكمال مهمته خلال المرحلة المقبلة.

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ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد اجتماعه مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة الوضع الحالي مع تعليق النشاط، بادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية".

وأضاف البيان: "ذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم".

وقررت وزارة الرياضة مؤخرًا تعليق جميع الأنشطة الرياضية في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.