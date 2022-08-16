رسميًا .. إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين وغرامة مالية!

نشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانًا يوضح فيه "الإجراءات التأديبية" التي يتعرض لها رفقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
ويأتي ذلك بسبب حادثة مواجهة البرازيل أمام الأرجنتين 5 سبتمبر 2021، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة.
حيث قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعض العقوبات بعد أن لجأ لحل النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية.
ماذا حدث من قبل؟
كانت المباراة المذكورة قد انطلقت من قبل في موعدها المحدد، وبعد 7 دقائق من اللعب، توقفت المواجهة بعد دخول بعض الممثلين من السلطات الصحية البرازيلية إلى أرض الملعب.
🚨| Match between Argentina & Brazil has been stopped after Brazilian health officials invaded the pitch to detain FOUR Argentine players for lying to get into the country. #rmalive pic.twitter.com/XLIKZasCfM— Madrid Zone (@theMadridZone) September 5, 2021
الأمر الذي جعل لاعبي الأرجنتين يغادروا الملعب ولم يعودوا مما أدى إلى توقف اللقاء.
ومن بعدها أعلن فيفا أن اللقاء سوف يعاد، وأوضح في بيانه: "توقف المباراة كان جراء تقصير من الأطراف المعنية تجاه مسؤولياتها".
ماذا عن قرارات فيفا الجديدة؟
أعلن الاتحاد الأرجنتيني أن محكمة التحكيم الرياضية قد أعطت حكمها النهائي في تلك الواقعة.
حيث جاء في البيان: "تحمل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والاتحاد البرازيلي مسؤوليتهما عن الأحداث التي أدت إلى تعليق المباراة، كما تم التحقق من ذلك من قبل الهيئات القضائية للفيفا، وأنه يجب عليهما تحمل العقوبة المناسبة".
#Institucional Comunicado de prensa— AFA (@afa) August 16, 2022
Resolución del partido Brasil - Argentina
📝https://t.co/GlIn5BBS3z pic.twitter.com/WYgqG5u0kw
وواصل البيان: "ونتيجة لذلك، أُمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة إجمالية قدرها 150 ألف فرنك سويسري، تم تعليق نصفها لفترة اختبار مدتها سنتان".
وتابع البيان: "سيتم التبرع بنصف الغرامة (25 ٪ من إجمالي الغرامة) مباشرة من قبل الاتحاد الأرجنتيني إلى منظمة الصحة العالمية (WHO)، دعماً لجهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا".
واختتم البيان: "وأخيرًا، لن تُلعب مباراة البرازيل والأرجنتين، لذا سيسمح التاريخ المقابل لفريقنا بلعب مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم قطر 2022".
كما وجه الاتحاد الأرجنتيني شكره لفيفا بسبب حل الأزمة "في ظل هذه الظروف المحددة للغاية وفي فترة زمنية قصيرة".
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