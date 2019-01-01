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رسميًا - العين يعلن انضمام حسين الشحات للأهلي المصري

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حسين الشحات أهلاوي 4 سنوات ونصف

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح النادي الأهلي، في الحصول على خدمات حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، كان قد سافر إلى الإمارات فجر اليوم الأحد، من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن العين الإماراتي بشكل رسمي عن انتقال حسين الشحات، للنادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد اتفاق تم بين مسؤولي الناديين..

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت على الصفقة تمت مقابل 5 ملايين دولار لنادي العين الإماراتي، لينضم حسين الشحات للأهلي.

كما تنص العقود على حصول العين على 25% من نسبة إعادة البيع، حيث قام اللاعب بالتوقيع على العقود الثلاثية، ليتم الإعلان بشكل رسمي.

حسين الشحات تحمل 10% من قيمة الصفقة،  وهي النسبة الخاصة بإعادة بيعه، بالإضافة إلى  مليون و350 ألف درهم إماراتي، بإجمالي مليون دولار.

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