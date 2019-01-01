رسمياً – العين يعلن التوقيع مع خوان جاريدو

الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً لنادي العين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي العين الإماراتي، رسمياً حصوله على توقيع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، لقيادة الفريق فنياً وحتى نهاية الموسم.

وتولي جاريدو في الفترة الماضية، مهمة تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، وحصل معه على بطولة الكونفدرالية الأفريقية في ديسمبر الماضي.

ومن جانبه قال المدير الفني صاحب الـ 49 عاماً، في أول تصريح له عقب تولي قيادة الفريق: "لم أتردد لحظة في قبول عرض العين، أعلم مكانة وقيمة هذا الفريق، الذي يضم لاعبين من الطراز العالي، وإدارة محترفة".

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التفاصيل 👈 https://t.co/HJEzOhAWpc#نادي_العين#WelcomeJCGarrido@JCGarrido pic.twitter.com/mqwhPN64sc — Al Ain FC (@alainfcae) February 18, 2019

وواصل: "سأبدأ مشواري مع الفريق، باجتماع صغير اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، لا وقت للحديث أهدافنا واضحة ولا سقف لطموحنا في العين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هدفنا الرئيسي هو المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا، والمحافظة على لقب الدوري، نحن نمتلك الإمكانيات التي تجعلنا نحقق اهدافنا".

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الجدير بالذكر أن جاريدو قضى موسماً واحداً في منطقة الخليج، وكان مع الاتفاق السعودي في موسم 2016/17، قبل أن يرحل إلى الرجاء المغربي.