رسميًا - العين يضم كايو كانيدو من الوصل ثلاث سنوات

العين الإماراتي ضم كايو من الوصل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دأعلن نادي العين الإماراتي، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، من صفوف نادي الوصل، حتى 2022.

نادي العين أعلن عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اتفاقية شراء بطاقة البرازيلي كايو كاليدو صاحب الـ28 عامًا، من نفاي الدوصل، مقابل 6 مليون دولار.

وينضم كايو إلى صفوف العين بداية من الموسم الجديد، ولمدة 3 مواسم، لتعزيز صفوف الزعيم، استعدادًا للموسم المقبل.

سيرتدي كايو مع العين القميص رقم 7، وذلك ليخلف مواطنه كايو الذي انتقل لصفوف بنفيكا البرتغالي.

وأعرب نادي العين عن تقديره لإدارة نادي الوصل، على التعامل الراقي والاحترافي، وأيضًا موقف البرازيلي كايو كاليدو.

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كايو كاليدو تمسك بالانتقال لصفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد العرض الذي تقدم به الزعيم.