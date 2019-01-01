رسميًا - العين يتعاقد مع محمد شاكر

الزعيم يبرم خامس صفقاته الصيفية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم السبت، رسميًا تعاقده مع محمد شاكر؛ مدافع عجمان الإماراتي، لمدة خمسة مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف عام 2024.

صاحب الـ22 عامًا بدأ اللعب لصفوف الفريق الأول بعجمان وهو ابن الـ16 عامًا، وفرض نفسه بقوة حتى أصبح ضمن الخيارات الفنية لمدربي المنتخبات الإماراتية بمختلف مراحلها.

وقال شاكر، في تصريحاته للموقع الرسمي للبنفسجي: "لن أذيع سرًا إن قلت لكم بأنني لم أتوقع يومًا أن انضم إلى العين الذي يتمتع بخصوصية تجعله مختلفًا عن كافة الأندية الإماراتية مع كامل الاحترام للجميع، وأحمد الله العلي القدير الذي وفقني في الانتماء لهذا الكيان الشامخ".

وأضاف: "أود أن أعرب عن تقديري لكافة الأندية التي أعربت عن رغبتها في ضمي إلى صفوفها، بيد أن الطموحات الكبيرة التي أسعى إلى تحقيقها في عالم كرة القدم لا يمكن أن تتحقق إلا باختيار عرض العين، لأنه كما ذكرت لكم مختلف عن كافة الأندية ويكفي أنه أحد أبرز أندية القارة الآسيوية وصاحب أكبر رصيد من البطولات محلياً بالإضافة إلى إنجازاته غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والإقليمي وآخرها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018".

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المنضم حديثًا للزعيم تابع: "عندما يكون سقف طموحاتك مرتفع وتتطلع إلى التتويج بجميع البطولات المحلية وتعزيز رصيد إنجازاتك ببطولة قارية وظهور عالمي مشرف فلن تجد أي فريق يقودك إلى تحقيق أهدافك سوى الزعيم، لذلك فضلت عرض العين النادي الكبير على جميع العروض وأتمنى أن أوفق في تقديم الإضافة المطلوبة وأن أكون على قدر الثقة التي وضعها النادي في شخصي وعند حسن ظن الجماهير العيناوية الوفية".

واختتم: "أثق في مقدرتي على تحقيق طموحاتي الكبيرة في عالم المستديرة مع زعيم الأندية الإماراتية، كونه يمتلك الإمكانيات المطلوبة لتحقيق رؤية قيادته وإسعاد جماهيره محليًا وخارجيًا، وأتطلع إلى دخول القائمة الأساسية للفريق، الأمر الذي يعتبر تحديًا مهمًا لكل لاعب بصفوف العين، لذلك نحن مطالبون بمضاعفة الجهود لبلوغ أعلى درجات الجاهزية وإظهار روح القتال والجدية في الدفاع عن شعار الزعيم كلاعبين والمؤكد أن مثل هذا التنافس ينعكس إيجاباً على مردود الفريق".

يذكر أن العين حتى الآن في الميركاتو الصيفي تعاقد مع كايو كانيدو؛ لاعب الوصل، وضمن محمد جمال (الجزيرة) وعبد الرحمن مزياني (اتحاد الجزائر) وكودجو (نهضة بركان المغربي) في صفقة انتقال حر.