رسميًا - العربي القطري يضم هداف الدوري البلجيكي

حمدي الحرباوي صاحب رحلة احترافية طويلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العربي القطري اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع التونسي حمدي الحرباوي؛ مهاجم زولت وارجم البلجيكي، لمدة موسمين مقبلين، ينتهيا في صيف عام 2021.

التونسي صاحب الـ34 عامًا بدأ رحلته الاحترافية ي يناير 2008، وقتما رحل مجانًا عن الترجي التونسي متجهًا إلى الدوري البلجيكي.

وسبق للحرباني أن لعب لنادي قطر القطري في صيف 2014 ولمدة موسم وحيد، شارك به في 28 مباراة، وسجل 21 هدفًا.

ولعب التونسي أيضًا في الدوري الألماني لفريق لوكورين والإيطالي بنادي أودينيزي، وفي عدة أندية بلجيكية منها زولت وارجم.

المهاجم التونسي حصل من قبل على لقب هداف الدوري البلجيكي أعوام 2014 و2018 و2019.