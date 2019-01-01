رسميًا - العربي القطري يضم هداف الدوري البلجيكي
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زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي العربي القطري اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع التونسي حمدي الحرباوي؛ مهاجم زولت وارجم البلجيكي، لمدة موسمين مقبلين، ينتهيا في صيف عام 2021.
التونسي صاحب الـ34 عامًا بدأ رحلته الاحترافية ي يناير 2008، وقتما رحل مجانًا عن الترجي التونسي متجهًا إلى الدوري البلجيكي.
وسبق للحرباني أن لعب لنادي قطر القطري في صيف 2014 ولمدة موسم وحيد، شارك به في 28 مباراة، وسجل 21 هدفًا.
#الحرباوي_عرباوي 🔴⚪️ @HarbaouiHamdi pic.twitter.com/eiKGx8Nnd4— Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) July 9, 2019
ولعب التونسي أيضًا في الدوري الألماني لفريق لوكورين والإيطالي بنادي أودينيزي، وفي عدة أندية بلجيكية منها زولت وارجم.
المهاجم التونسي حصل من قبل على لقب هداف الدوري البلجيكي أعوام 2014 و2018 و2019.
💥 13 عامًا على نطحة زيدان التي هزت العالم 💥 pic.twitter.com/Oak3vDm9ok— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019