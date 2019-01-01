رسميًا - العدالة يصعد للدوري السعودي للمحترفين والخليج إلى الملحق

ضمك وأبها والعدالة في دوري المحترفين الموسم المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكمل العدالة اليوم الأربعاء، عقد المتأهلين إلى الدوري السعودي للمحترفين رفقة ضمن وأبها، بفوزه أمام ضمك بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

الثنائية سجلها كاروليس وراضي الراضي في الدقيقتين 14 و64 من عمر اللقاء.

هذا الفوز رفع رصيد العدالة إلى النقطة 63 في المركز الثالث، بينما تجمد ضمك عند 64 نقطة في المركز الثاني.

وفي إطار الجولة نفسها، التحق الخليج بالملحق لمواجهة صاحب المركز الـ13 من دوري المحترفين، لحسم لعب أحدهما في دوري المحترفين، وهبوط الآخر إلى الدرجة الأولى.

الخليج يخوض الملحق، بعدما تعادل أمام أبها بثنائية لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

فيما هبط لدوري الدرجة الثانية الرباعي القيصومة وهجر والوشم والعروبة باحتلالهم الأربعة مراكز الأخيرة في الدرجة الأولى.