رسميًا .. العازف عبدالله عطيف يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2023

عطيف يمدد تعاقده مع الزعيم

أعلن نادي الهلال عن تمديد تعاقد نجمه عبدالله عطيف بعد أن كان اقترب عقده الماضي من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري 2020/2021.

عطيف من أهم اللاعبين في الهلال، وغاب خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وبدأ المشاركة مع الفريق مؤخرًا.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تمديد تعاقد عبدالله عطيف حتى عام 2023.

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وجاء البيان عبر حساب النادي كالتالي: "أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل، إجراءات تجديد عقد اللاعب عبدالله عطيف".

وأضاف: "تمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي، ويمتد عقد تجديد عطيف لمدة سنتين وذلك حتى 2023م".

وأعلن النادي عبر حسابه على "تويتر" عن تمديد عقد عطيف بطريقة مبتكرة، حيث ظهر بيده جيتار وأطلقوا عليه العازف.