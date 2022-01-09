رسميًا | الضربات لا تتوقف .. العويس هلاليًا

واصل الهلال ضرباته القوية في سوق انتقالات اللاعبين المحليين وأعلن فجر اليوم الأحد تعاقده رسميًا مع محمد العويس حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال حر.

العويس دخل الفترة الحرة من تعاقده مع ناديه الجداوي في بداية يناير الجاري، وقد حاولت الإدارة الأهلاوية الحفاظ عليه وتجديد عقده لسنوات قادمة لكنه اختار خوض تحدٍ جديد مع بطل آسيا.

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الهلال ينشط جدًا في ملف اللاعبين حاليًا، سواء تجديد عقود نجومه أو دعم الصفوف، وقد نجح مؤخرًا في توقيع عقود جديدة مع سالم الدوسري ومحمد البريك ومحمد كنو، كما ضم سعود عبد الحميد من الاتحاد وأشيع أنه وقع كذلك مع عبد الرحمن العبيد من النصر.

الهلال أعلن توقيع العويس على عقد يمتد حتى صيف 2025 دون الكشف عن تفاصيله المالية، لكن صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 7 ملايين ريال سعودي.

ونشر حساب الهلال الرسمي على تويتر عدة صور ومقطع فيديو لتوقيع العويس مع الرئيس فهد بن نافل، وقد تقدم النادي بشكره للأمير الوليد بن طلال لدعمه الصفقة.

يُشار إلى أن العويس صاحب الـ30 عامًا يُعد حاليًا حارس مرمى المنتخب السعودي الأول، وكان قد انضم للأهلي من الشباب عام 2017 ولعب مع الفريق الجداوي 117 مباراة في جميع البطولات استقبل خلالها 167 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه في 27 مباراة.