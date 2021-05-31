رسميًا .. الشباب يعلن تعاقده مع شاموسكا وصفقتين جديدتين

الشباب يكشف عن تعاقده مع شاموسكا .. ويضم لاعبان

أعلن نادي الشباب عن المدير الفني الجديد للفريق، والتي ستبدأ مهمته انطلاقًا من الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم المنصرم تحت قيادة كارلوس هيرنانديز.

الشباب احتل وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شديدة على اللقب مع الهلال الذي حافظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

وعبر الحساب الرسمي للشباب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال البيان: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا مع المدير الفني البرازيلي السيد (بريكليس شاموسكا) وذلك لمدة موسمين".

وأضاف: "بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق لشاموسكا في مهمته الفنية المقبلة مع شيخ الأندية".

وفي نفس السياق، كشف الشباب عن التعاقد مع مهند عسيري وعودته للفريق مرة أخرى قادمًا من الأهلي لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم المقبل.

ووقعت إدارة الشباب مع حسين شيعان أيضًا لمدة موسمين حارس مرمى التعاون.

ويسعى الليوث لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على اللقب بقوة في الموسم المقبل، بعد فقدانه بصعوبة كبيرة خلال الموسم المنصرم لصالح الهلال.