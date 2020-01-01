رسميًا .. الشباب يتعاقد مع عبدالله الزوري لاعب الوحدة

عقد الزوري مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان التعاقد مع اللاعب عبدالزوري لاعب نادي الوحدة بشكل رسمي وذلك لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يُمثل الزوري نادي الشباب بداية من الموسم المُقبل عقب نهاية عقده مع نادي الوحدة الذي يتبقى فيه 6 أشهر.

عقد الزوري مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الرياضية إلى أن الزوري سيحصل على 6 ملايين و 600 ألف ريال من نادي الشباب خلال عامين، تتمثل في 3 ملايين ريال كمقدم عقد وراتب سنوي يصل إلى مليون و 800 ألف ريال.

إدارة الوحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق مع عبد الله الزوري الذي طلب التوقيع للفريق لمدة موسمين، بينما رغبت إدارة النادي في التجديد لمدة موسم واحد فقط.

ولم يصل الزوري مع إدارة الوحدة لاتفاق خلال الفترة الماضية، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبعد 12 موسمًا مع الهلال، شهدت تحقيق الزوري العديد من الإنجازات، انتقل إلى الوحدة مطلع موسم 2018-2019، ليقدم مستوى طيب.

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