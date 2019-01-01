رسميًا - الشباب يتعاقد مع الشامخ

كتيبة البلطان تضم ثاني صفقاتها للموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا حصوله على توقيع عبد الله الشامخ؛ لاعب الرائد، لمدة ثلاث سنوات، بداية من الموسم المقبل.

اللاعب وقع على العقود عقب جلسة عقدها أمس السبت، مع خالد البلطان؛ رئيس الشباب.

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وانضم الشامخ للشباب في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الرائد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر منذ يناير الماضي.

صاحب الـ25 عامًا هو ثاني صفقات كتيبة البلطان خلال الموسم الجديد، حيث حصل النادي من قبل على توقيع الكولومبي أسبريلا؛ لاعب الفيحاء.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 53 نقطة.