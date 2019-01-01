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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رسميًا - الشباب السعودي يضم سيبا من أولمبياكوس اليوناني

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سيبا
الشباب يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للدور الثاني من الدوري

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مع البرازيلي سباستياو دي فريتاس "سيبا"، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه استعدادًا للنصف الثاني من الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018 – 2019.

وكشفت إدارة الهلال عن التعاقد مع سيبا لمدة 3 سنوات ونصف عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وجاء البيان الرسمي عبر حساب النادي على النحو التالي: "اتفقت إدارة نادي الشباب برئاسة الاستاذ خالد البلطان مع المهاجم البرازيلي سباستياو دي فريتاس (سيبا) على الانتقال لنادي الشباب بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني".

وأضاف: "ويمتاز سيبا باللعب في جميع مراكز الهجوم رأس حربة ومهاجم ثاني وجناح، وبدورها، تمنت إدارة النادي للمحترف البرازيلي التوفيق مع كتيبة الليوث وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات بإذن الله".

وقدم الشباب بقيادة سوموديكا، لبعض المستويات المتفاوتة في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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