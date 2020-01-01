رسميًا - السعودية وقطر تتنافسان على استضافة الألعاب الآسيوية 2030
أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الخميس، عن تقدمها بشكل رسمي لاستضافة دوري الألعاب الآسيوية 2030 على أراضيها.
يتخوف في الوقت الحالي جميع عناصر الأنشطة الرياضية حول العالم استمرار تفشي فيروس كورونا، مما سيؤدي إلى تعليق الأنشطة لوقت أكبر.
ونشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا، بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
وجاء البيان الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على النحو التالي:
رسمياً تعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح #الدوحة لتكون المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين لعام 2030.— Team Qatar (@qatar_olympic) April 23, 2020
مرحبا بعودة الأسياد 🇶🇦💪🏻 pic.twitter.com/8IAS0C8CEd
وفي نفس السياق، تقدمت اللجنة الأولمبية القطرية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 أيضًا، كما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت الأولمبية القطرية عبر "تويتر": "رسمياً تعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح الدوحة لتكون المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين لعام 2030، مرحبا بعودة الأسياد".
اللجنة الأولمبية العربية السعودية تتقدم رسميًا بطلب استضافة مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030 📝#الأولمبية_السعودية pic.twitter.com/QmKssP7d5x— الأولمبية السعودية من 🏠 (@saudiolympic) April 23, 2020