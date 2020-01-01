رسميًا - السعودية وقطر تتنافسان على استضافة الألعاب الآسيوية 2030

منافسة قوية على دورة الألعاب الآسيوية 2030

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الخميس، عن تقدمها بشكل رسمي لاستضافة دوري الألعاب الآسيوية 2030 على أراضيها.

يتخوف في الوقت الحالي جميع عناصر الأنشطة الرياضية حول العالم استمرار تفشي فيروس كورونا، مما سيؤدي إلى تعليق الأنشطة لوقت أكبر.

ونشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا، بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

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وجاء البيان الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على النحو التالي:

رسمياً تعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح #الدوحة لتكون المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين لعام 2030.

مرحبا بعودة الأسياد 🇶🇦💪🏻 pic.twitter.com/8IAS0C8CEd — Team (@qatar_olympic) April 23, 2020

وفي نفس السياق، تقدمت اللجنة الأولمبية القطرية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 أيضًا، كما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت الأولمبية القطرية عبر "تويتر": "رسمياً تعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح الدوحة لتكون المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين لعام 2030، مرحبا بعودة الأسياد".