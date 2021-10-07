رسميًا | السعودية تستحوذ على نيوكاسل يونايتد مقابل 305 مليون إسترليني

ملكية نيوكاسل يونايتد إلى السعودية في نهاية المطاف.

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز إتمام صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد مقابل 305 مليون إسترليني بعد نحو عام من بداية المفاوضات.

وانهارت الصفقة المقترحة في صيف 2020 عندما لم يتمكن التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إثبات عدم العلاقة بين السعودية وعمليات القرصنة.

وبعد نحو عام، توصلت الأطراف المعنية لاتفاق نهائي بشان الصفقة ليصبح نادي نيوكاسل يونايتد ملكًا لصندو الاستثمارات العامة السعودي.

ما هي الأسباب الكاملة لفشل صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل العام الماضي؟

فشل صفقة الاستحواذ في 2020 دفع مايك أشلي رئيس نيوكاسل إلى فتح إجراءات قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي في العام الماضي، في محاولة لإحياء الصفقة، ومن المقرر النظر في هذه القضية في يناير القادم.

ومع ذلك، من المفهوم الآن أنه لا توجد حاجة على الأرجح لحدوث ذلك، بعد أن تم حل الخلاف بين السعودية وقطر.

وسيتجه الانتباه الآن إلى رابطة الدوري الإنجليزي، التي اعترضت على صفقة الاستحواذ على أساس أن السعودية كانت وراء قرصنة بث منتجهم لعدة سنوات.

لكن أحد المصادر القريبة من العملية قال لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لو تم كل هذا قبل 18 شهرًا، كانت الصفقة ستتم بصورة طبيعية".

وأضاف: "لم توافق رابطة الدوري الإنجليزي على عملية الاستحواذ، والتي كان بموجبها سيكون أحد الأندية المشاركة مملوكًا لدولة يُعتقد أنها مذنبة بارتكاب القرصنة ضد البطولة وأحد شركائها في البث".

وتابع: "لهذا السبب كان على المشترين إثبات انفصالهم عن الدولة السعودية، لكن ذلك كان شبه مستحيل".

ما هو الخطوة القادمة لاستحواذ السعودية على نيوكاسل؟

وبعد إعطاء الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر، تم الاستقرار على مبلغ 305 مليون إسترليني ليكون قيمة الصفقة النهائية.

ومن المقرر أن يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصة تبلغ 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد.

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