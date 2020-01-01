رسميًا .. السعودية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على أوزبكستان

من المنتظر أن يواجه الأخضر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

حسم المنتخب السعودي الأولمبي تأهله إلى دور نهائي كاس آسيا تحت 23 عامًا على حساب المنتخب الأوزبكي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وبذلك يحجز الأخضر تواجده في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المنتظر أن يواجه الأخضر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

هدف المباراة القاتل سجله مهاجم الأخضر عبدالله الحمدان في الدقيقة 87 من المباراة عن طريق ناصر العمران ، في المباراة التي شهدت أداء تكتيكي أكثر من الفني من قبل مدربي المنتخبين.

الشوط الأول شهد ضغطًا كبيرًا من قبل لاعبي المنتخب السعودي في محاولة لتسجيل هدف التقدم ولكن جميع المحاولات لم ترتقي إلى الخطورة، حيث لم يُسدد لاعبي الأخضر أي كرة خطرة على المرمى الأوزبكي.

وكانت نسبة الاستحواذ أكبر للأخضر السعودي بنسبة 53% في محاولة إيجاد ثغرة داخل دفاع المنافس المتمركز بشكل جيد في الخط الدفاعي.

وخلال الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي الأداء على نفس المنوال، ولكن ظلت الكرات الخطيرة غائبة عن كلا المرميين.

وشهدت الدقيقة 87 تسجيل هدف المباراة الوحيد، الذي قاد المنتخب السعودي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المزمع أقامته الصيف المُقبل.

جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يُذكر أن المنتخب السعودي كان قد تأهل إلى ربع النهائي متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على اليابان والتعادل أمام قطر والفوز على سوريا.