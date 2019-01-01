رسمياً – الزوراء بطلاً لكأس العراق للمرة الـ 16 في تاريخه

الزوراء حقق اللقب بعد تغلبه على الكهرباء بهدف نظيف

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق نادي الزوراء العراقي، بطولة كأس العراق بعد تفوقه على حساب الكهرباء، ليحقق البطولة للمرة الـ 16 في تاريخه.

وانتهت المباراة لصالح الزوراء، بهدف نظيف سجله صفاء هادي، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعد كرة ركنية من الجانب الأيسر للملعب، قابلها برأسية في الشباك.

وبعد تحقيقه البطولة الغالية، ضمن الزوراء المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، العام المقبل، بعدما شارك هذا العام.

وشارك الزوراء في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن النصر السعودي صاحب المركز الثاني.