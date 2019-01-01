النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

رسمياً – الزمالك يواجه حرس الحدود يوم الإثنين القادم

آخر تحديث
التعليقات()
وكان من المقرر ان يلعب الزمالك أمام حرس الحدود أو الجونة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشف اتحاد الكرة المصري، بشكل رسمي عن منافس الزمالك في المباراة القادمة من الدوري والمقرر إقامتها يوم 3 يونيو القادم.

ومن المنتظر ان يلعب الزمالك مع حرس الحدود يوم الإثنين القادم، على ملعب المكس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 31 من الدوري.

ويستضيف ملعب المكس في الإسكندرية، المباراة بدون حضور الجماهير.

وحدد اتحاد الكرة منافس الزمالك، عقب تعادل حرس الحدود مع بيراميدز منذ قليل في الجولة الـ 34 من الدوري، بهدف لكل فريق، بينما تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بنفس النتيجة.

اختيارات المحررين

ويحتاج الحدود إلى نقطة وحيدة من أجل البقاء في بطولة الدوري، بغض النظر عن نتيجة مباراة بتروجيت والمقاولون العرب في الجولة الأخيرة من الدوري.

الجدير بالذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 30 مباراة، ويحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بعد لعب 34 مباراة.

إغلاق