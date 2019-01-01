الانتقالات
كأس الاتحاد الأفريقي

رسميًا - الزمالك يكمل قائمته الأفريقية بقيد رباعي الفريق

التعليقات()
ثنائي جديد وثنائي قديم في قائمة الفارس الأبيض بالكونفدرالية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، الأربعة لاعبين الذي سيستكمل بهم قائمة الفريق الأفريقية.

ومن المقرر أن يغلق باب القيد الأفريقي غدًا الخميس، وكان يتبقى للفارس الأبيض أربعة أماكن شاغرة.

رئيس الزمالك معلنًا تضامنه مع آل الشيخ: لن نلعب أي مباراة حتى ينهي الأهلي مؤجلاته

اختيارات المحررين

وتم قيد الرباعي محمد حسن، ومحمد عبد السلام، وأحمد سيد "زيزو"، والمغربي خالد بوطيب، لتكتمل قائمة الزمالك بـ30 لاعبًا، حيث كان تم قيد 26 لاعبًا من قبل.

الأبيض يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني، في الثالث من فبراير المقبل، ضمن الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن القرعة أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية رفقة نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي وجورماهيا.

الموضوع التالي:
موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
ليفربول يفشل في استغلال تعثر مانشستر سيتي ويتعادل أمام ليستر
الموضوع التالي:
رسميًا - رحيل جيسوس وزوران ماميتش مديرًا فنيًا للهلال السعودي
الموضوع التالي:
الإرث الملعون | القميص رقم 22 في الأهلي منذ رحيل أبو تريكة
الموضوع التالي:
حلم الثلاثية انتهى - أتلانتا يقصى بيوفنتوس من كأس إيطاليا ويلاقي فيورنتينا
إغلاق