رسميًا - الزمالك يقيد بو طيب محليًا وإفريقيًا

بو طيب يدعم قائمة الزمالك أمام بيراميدز

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول البطاقة الدولية للمغربي خالد بو طيب، مهاجم الفريق الجديد لاعب مالاتيا سبور التركي السابق.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بو طيب رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تنفيذُا لطلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وكشف الموقع الرسمي للزمالك، أن تم قيد بو طيب في القائمة الإفريقية والمحلية للفريق، استعدادًا للظهور بشكل رسمي خلال المباريات المقبلة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكد الموقع الرسمي للزمالك أن قيد بو طيب ردًا على الشائعات التي طالت اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت بعض التقارير مؤخرًا أن تأخر قيد بو طيب في قائمة الزمالك يعود إلى إصابة مزمنة يعاني منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

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ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في مباراة قوية، الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الدوري المصري الممتاز.