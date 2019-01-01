رسميًا .. الزمالك يضم أشرف بن شرقي من الهلال السعودي

تمت الصفقة بنجاح

بشكل رسمي .. أعلن حساب نادي الزمالك على منصة "تويتر"، نجاح الرئيس مرتضى منصور في الوصول إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي الهلال السعودي، بموجبه أصبح المغربي أشرق بن شرقي زملكاوي بعقد مدته ثلاث سنوات.

وكان رئيس النادي قد أعلن في وقت سابق، أن المفاوضات مع وصيف الدوري السعودي الموسم الماضي تسير على ما يرام، بشأن انتقال بطل إفريقيا الموسم قبل الماضي إلى البيت الأبيض الزملكاوي.

وقبل قليل، تم الإعلان الرسمي عن إبرام الصفقة، ليسدل الستار على مستقبل الشاب المغربي، بعد انتهاء إعارته مع لانس الفرنسي.

تفاصيل أكثر بعد قليل..