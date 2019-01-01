رسميًا .. الزمالك يضم أشرف بنشرقي من الهلال السعودي

تمت الصفقة بنجاح

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بشكل رسمي .. أعلن حساب نادي الزمالك على منصة "تويتر"، نجاح الرئيس مرتضى منصور في الوصول إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي الهلال السعودي، بموجبه أصبح المغربي أشرق بنشرقي زملكاوي بعقد مدته ثلاث سنوات.

وكان رئيس النادي قد أعلن في وقت سابق، أن المفاوضات مع وصيف الدوري السعودي الموسم الماضي تسير على ما يرام، بشأن انتقال بطل إفريقيا الموسم قبل الماضي إلى البيت الأبيض الزملكاوي.

وقبل قليل، تم الإعلان الرسمي عن إبرام الصفقة، ليسدل الستار على مستقبل الشاب المغربي، بعد انتهاء إعارته مع لانس الفرنسي.

وتعرف الجماهير المصرية أشرف بنشرقي جيدًا، منذ أيامه مع الوداد، عندما قاده لإسقاط الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017، بالتعادل الإيجابي بهدف للكل في ملعب "الجيش" ببرج العرب، والفوز في المغرب بهدف وليد الكرتي.

⛔️ بن شرقي يكمل انتقاله إلى الزمالك بشكل رسمي🔥 pic.twitter.com/7pRCfJk9ee — جول مصر (@goaleg) July 16, 2019

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك أكد في أكثر من مقابلة تلفزيونية بأن بنشرقي لن يكون الصفقة الوحيدة لفريقه، بل هناك 4 لاعبين يلعبون في صفوف المنتخب المصري حصل بالفعل على توقيعهم، بالإضافة للحارس محمد عواد، في المقابل قد يغادر حمدي النقاز وحميد أحداد، لترك مكان في القائمة للوافدين الجدد.