رسميًا .. الزمالك يتعاقد مع سيف الدين الجزيري

الزمالك يعلن التعاقد مع لاعب المقاولون العرب

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي المقاولون العرب، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

الزمالك يواصل تدعيم صفوفه بمهاجمين، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي احترف في صفوف نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي .. واللاعب يعلق: طموحي المنافسة على كل الألقاب

ونشر الموقع الرسمي للزمالك، صورة للاعب سيف الجزيري رفقة مسؤولي الزمالك، وهو يحمل قميص القلعة البيضاء، معلنًا التعاقد معه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

الزمالك تعاقد مع سيف الدين الجزيري لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بنية البيع النهائي، بعد فترة الإعارة، وذلك لمدة موسمين قادمين، حال تألقه مع الفريق الأبيض.

الجزيري تألق بشكل لافت للنظر مع المقاولون العرب خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 9 مباريات، استطاع خلالها أن يسجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وفقًا للموقع الرسمي للزمالك.

وكان سيف الجزيري قد أعلن عن أنه تلقى عرضًا من فريق الكويت الكويتي خلال الساعات الماضية، قبل أن يرفضه ويقرر الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.