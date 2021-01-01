توابع باتشيكو وكارتيرون .. عبد الحليم علي يقدم استقالته للزمالك

باتشيكو يرحل عن تدريب فريق الزمالك

تقدم مدير الكرة في الزمالك عبد الحليم علي باستقالته على إثر قرار النادي تغيير الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو وتعيين المدرب السابق للفريق باتريس كارتيرون من جديد

وفي نفس السياق، أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، قادمًا من التعاون السعودي بعد أن فسخ تعاقده بالتراضي.

ونشر علي بياناً قال فيه: "احتراماً لجماهير الزمالك العظيمة التي هى العصب الأساسي والداعم الكبير والفعال لفريق الكرة أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في عملي كمدير للكرة واتوجه بالشكر لجمهورنا الحبيب الذي تربطني به علاقة أبدية، وكذلك أشكر لاعبي الزمالك الذي أثق أنهم على قدر المسئولية وقادرون على بذل أقصي الجهد للوقوف على منصات التتويج، وكذلك أشكر المدير الفني جايمي باتشيكو الذي عمل بإخلاص طوال الفترة الماضية وترك الفريق متربعا على قمه الدوري، متمنياً كل التوفيق للجهاز الفني الجديد في أن يحقق طموحات الملايين من الجماهير الوفية في كل مكان".

الزمالك حقق فوزًا هامًا على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على أرضية "ستاد القاهرة الدولي".

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وأصدر النادي الأبيض بيانًا رسميًا عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق".

وأضاف بيان نادي الزمالك، في توجيه الشكر للمدرب البرتغالي: "وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة".

وتابع البيان: "كان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/2021".

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.