رسميًا - الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لكاسونجو

الزمالك يستعد لمواجهة زيسكو

تسلم نادي الزمالك، اليوم الخميس، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الذي أعير إلى الوداد المغربي.

ولم يتمكن كاسونجو من المشاركة مع الوداد المغربي بسبب خطأ إداري وعدم استكمال إجراءات قيده في قائمة الفريق بالاتحاد المغربي لكرة القدم.

كاسونجو كان من أهم أوراق الزمالك خلال الموسم الماضي، حيث إعارته أثارت الكثير من التساؤلات، حيث شهد الفريق عقم تهديفي بشكل كبير.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الخميس، عن تلقي البطاقة الدولية، خاصًة وأن اللاعب انتظم في تدريبات الفريق مؤخرًا.

وأشارأمير مرتضى منصور أن فكرة قيد كاسونجو تعود فقط لحسب الرؤية الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الحالي.

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ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف هجومه خلال المرحلة الجارية، من أجل المنافسة على البطولات الذي يشارك فيها بالوقت الحالي في الدوري والبطولة الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، غدًا الجمعة، في ستاد السلام، حيث عينه على تصدر المجموعة.