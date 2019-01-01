كأس أمم أفريقيا
دوري النجوم القطري

رسمياً – الريان يتعاقد مع فرانك كوم من الترجي

آخر تحديث
التعليقات()
Backpagepix
ثاني صفقات الرهيب في فترة الانتقالات الصيفية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الريان القطري، رسمياً حصوله على فرانك كوم لاعب الترجي التونسي، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وقضى اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، عامين مع فريق باب سويقة منذ عام 2017، ليحجز مقعداً أساسياً في الفريق منذ ذلك الحين.

وحقق الكاميروني، مع الترجي العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال افريقيا مرتين، آخرها كان مطلع الشهر الجاري.

ولعب كوم مع الترجي 17 مباراة مع الترجي الموسم الماضي بالدوري، كما لعب مباراتين في كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات.

اختيارات المحررين

وأنهى الريان الموسم المنصرم، في الدوري القطري بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن السيلية صاحب المركز الثالث.

الجدير بالذكر ان صفقة الكاميروني كوم، تعد ثاني صفقات الرهيب في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع المدافع الأرجنتيني جبريال ميركادو.

إغلاق