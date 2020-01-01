رسميًا .. الريان القطري يعلن عن التعاقد مع لوران بلان لقيادة الفريق

بلان يقود الريان لمدة موسم ونصف

أعلن نادي الريان القطري، عن تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الأرجنتيني دييجو أجيري، الذي تم الإعلان عن رحيله نوفمبر الماضي.

أجيري اتفق مع إدارة نادي الريان على الاستمرار مع الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب آخر، بعد طلب من المدرب الأرجنتيني بالرحيل، بسبب ظروف عائلية، متعلقة بجائحة فيروس كورونا.

الريان أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إتمام التعاقد مع لوران بلان لمدة موسم ونصف الموسم، بعد وصوله إلى قطر اليوم السبت.

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توقيع بلان على عقود تدريبه الريان حدث في حضور الشيخ علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وعلي سالم عفيفة نائب رئيس الريان القطري.

وأكد الشيخ علي بن سعود، على أن المدرب الفرنسي لوران بلان، هو إضافة كبيرة لناديه والكرة القطرية، لما يمتلكه من تاريخ كبير في كرة القدم، لأنه اسم كبير ومدرب عالمي، متمنيًا له التوفيق مع الرهيب.

لوران بلان قاد منتخب فرنسا خلال الفترة من 2010 إلى 2012، كما قاد فريق بوردو خلال الفترة من "2004-2007"، وباريس سان جيرمان من 2013 إلى 2016.

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ومنذ آخر تجربة للمدرب الفرنسي مع باريس سان جيرمان، لم يتولى تدريب أي فريق حتى الآن، ليتم الاتفاق معه على تدريب الريان القطري لمدة موسم ونصف.

وقاد بلان فريق بوردو للتتويج ببطولة الدوري الفرنسي عام 2009، وباريس سان جيرمان للتتويج بثلاث بطولات دوري "2014،2015،2016"، كما حصل على جائزة أفضل مدرب بالدوري الفرنسي أعوام 2008 و 2015 و 2016.