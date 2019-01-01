رسميًا - الريان القطري يتعاقد مع جابرييل ميركادو

الرهيب يضم أولى صفقاته الصيفية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الريان القطري اليوم الثلاثاء، رسميًا تعاقده مع المدافع الأرجنتيني جابرييل ميركادو؛ لاعب إشبيلية الإسباني.

الأرجنتيني هو أولى صفقات الرهيب في الميركاتو الصيفي، وهي صفقة انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع ناديه الإسباني ولم يوقع على عقود التجديد.

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وكتب الريان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قام اللاعب بالتوقيع على عقده مع الريان وسط سعادة كبيرة من جانبه، ورغبته أن يحقق الإضافة المطلوبة منه مع الرهيب في الموسم الكروي القادم".

الريان يتعاقد رسميا مع الارجنتيني جايرييل ميركادو

في أولي صفقات نادينا للموسم الجديد يعلن النادي عن تعاقده رسميا مع المدافع الارجنتيني جابرييل ميركادو ليكون احد لاعبينا الأجانب في الموسم القادم، واللاعب الجديد قادم من نادي اشبيليه الإسباني الذي لعب معه في السنوات الثلاث الماضية pic.twitter.com/LqztTar1Bg — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) June 11, 2019

المدافع صاحب الـ32 عامًا لعب من قبل لصالح أندية ريفر بليت وأستوديانتس وراسينج الأرجنتينيين، قبل أن ينضم لإشبيلية في عام 2016.

وخاض ميركادو 34 مباراة الموسم المنقضي مع إشبيلية في مختلف البطولات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.