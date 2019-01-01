كأس العالم للسيدات
الانتقالات

رسميًا - الريان القطري يتعاقد مع جابرييل ميركادو

التعليقات()
CRISTINA QUICLER/AFP/Getty Images
الرهيب يضم أولى صفقاته الصيفية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الريان القطري اليوم الثلاثاء، رسميًا تعاقده مع المدافع الأرجنتيني جابرييل ميركادو؛ لاعب إشبيلية الإسباني.

الأرجنتيني هو أولى صفقات الرهيب في الميركاتو الصيفي، وهي صفقة انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع ناديه الإسباني ولم يوقع على عقود التجديد.

الريان يتوصل لاتفاق مع فرانك كوم

اختيارات المحررين

وكتب الريان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قام اللاعب بالتوقيع على عقده مع الريان وسط سعادة كبيرة من جانبه، ورغبته أن يحقق الإضافة المطلوبة منه مع الرهيب في الموسم الكروي القادم".

المدافع صاحب الـ32 عامًا لعب من قبل لصالح أندية ريفر بليت وأستوديانتس وراسينج الأرجنتينيين، قبل أن ينضم لإشبيلية في عام 2016.

وخاض ميركادو 34 مباراة الموسم المنقضي مع إشبيلية في مختلف البطولات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

إغلاق