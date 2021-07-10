رسميًا .. الرجاء بطلًا لكأس الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل

كأس البطولة لن تخرج من المغرب

توج فريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الصداقة في بنين.

ما هي أبرز أحداث المباراة؟

تقدم الرجاء مبكرًا بهدف عن طريق اللاعب سفيان رحيمي بالدقيقة الخامسة من زمن المباراة، واحتاج إلى تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لاحتساب الهدف، لوجود شك بأنه تسلل.

وأضاف اللاعب بين مالانجو الهدف الثاني لنادي الرجاء بالدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليسددها على يمين الحارس الذي لم ينجح في التصدي لها.

وقلص زكريا بولحية الفارق لنادي شبيبة القبائل في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، بعد استغلال الارتباك الدفاعي للاعبي الرجاء، ليرواغ ويسدد الكرة في المرمى.

وحصل عمر العرجون لاعب الرجاء على كارت أحمر بالدقيقة 63 من عمر المباراة، بسبب العنف بدون كرة ضد لاعبي شبيبة القبائل.

كم مرة حقق الرجاء البيضاوي بطولة كأس الكونفدرالية؟

وبذلك يرفع نادي الرجاء عدد بطولاته لكأس الكونفدرالية الإفريقية إلى بطولتين، بعد الحصول عليها عام 2018، وذلك بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الدور النهائي بأربعة أهداف مقابل بثلاثة بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

كما حقق الرجاء البطولة بمسماها القديم "كأس الاتحاد الإفريقي" مرة واحدة عام 2003، بعد الفوز على القطن الكاميروني في الدور النهائي بهدفين دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من هو آخر فريق متوج بالكونفدرالية قبل الرجاء؟

ويحافظ نادي الرجاء على لقب الكونفدرالية في المغرب، بعدما توج به العام الماضي فريق نهضة بركان على حساب بيراميدز المصري.

ونجح نهضة بركان في الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة النهائية، والتي أقيمت في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب العام الماضي.

ما هي البطولة القادمة التي يسعى للتتويج بها الرجاء؟

وبعد الانتهاء من مشواره الإفريقي، يتسعد فريق الرجاء المغربي لخوض مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الاتحاد السعودي.

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم 21 أغسطس الجاري، لإقامة المباراة النهائية بين الرجاء والاتحاد على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

اقرأ أيضًا..