رسميًا - الرجاء المغربي يضم ثاني صفقاته بالتعاقد مع نجوما

النسور ضموا قبل أيام المدافع المالي ساليف كوليبالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرجاء المغربي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الكونغولي فابريس نجوما؛ لاعب وسط فيتا كلوب الكونغولي، لمدة ثلاث سنوات، لينتهي عقده في نهاية موسم 2021-2022.

الكونغولي هو ثاني صفقات النسور الصيفية بعدما تم التعاقد من قبل مع المالي ساليف كوليبالي؛ مدافع الأهلي المصري السابق.

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وخاض نجوما من قبل تجربة احترافية وحيدة، في الدوري النيجيري، استمرت لمدة ستة أشهر فقط في يناير 2017.

وفي رصيد صاحب الـ25 عامًا، أربع مشاركات دولية فقط مع منتخب الكونغو.

يذكر أن الرجاء ينافس على لقب الدوري المغربي الموسم الجاري، حيث يبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط، مع بقاء جولتين على النهاية.