رسمياً – الرائد يعلن فسخ تعاقده مع ثنائي الفريق بالتراضي

أنهى مجلس إدارة نادي الرائد، علاقته بثنائي الفريق محمد عطوة، وهشام بالقروي، بالتراضي بين جميع الأطراف، مساء اليوم.

ونشر نادي الرائد، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيه: "وقعت إدارة نادي الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين".

وواصل: "وقعت إدارة نادي الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الجزائري هشام بلقروي بالتراضي بين الطرفين

وقدمت الإدارة شكرها للاعبين على ما قدما خلال الفترة الماضية مع تمنياتها لهما بالتوفيق في حياته المستقبلية، وفي رحلتهما القادمة.

