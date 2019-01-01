رسمياً – الرائد يعلن فسخ تعاقده مع ثنائي الفريق بالتراضي

الرائد يفك ارتباطه مع بالقروي وعطوة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أنهى مجلس إدارة نادي الرائد، علاقته بثنائي الفريق محمد عطوة، وهشام بالقروي، بالتراضي بين جميع الأطراف، مساء اليوم.

ونشر نادي الرائد، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيه: "وقعت إدارة نادي الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين".

وواصل: "وقعت إدارة نادي الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الجزائري هشام بلقروي بالتراضي بين الطرفين

وقدمت الإدارة شكرها للاعبين على ما قدما خلال الفترة الماضية مع تمنياتها لهما بالتوفيق في حياته المستقبلية، وفي رحلتهما القادمة.

📃| وقعت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الجزائري " هشام بلقروي " بالتراضي بين الطرفين وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعب بالتوفيق في حياته المستقبلية



Al-Raed end of contract with the player Hicham Belkaroui pic.twitter.com/95oNuB0FRz — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 23, 2019

وأنهى الرائد الدوري الموسم المنصرم، وهو في المركز ثامن برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز السابع.

الجدير بالذكر أن الرائد، يفتتح موسمه الجديد في الدوري السعودي للمحترفين يوم 23 أغسطس القادم أمام الاتحاد.