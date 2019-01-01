رسميًا - الرائد السعودي يعلن ضم أحمد الرحيلي من الأهلي

الرائد يدعم حراسة المرمى قبل الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده مع أحمد الرحيلي حارس مرمى أهلي جدة، ضمن صفقات التدعيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الرحيلي قد دخل في حسابات الرائد لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل الموسم الجديد، من أجل تقديم شيء مختلف بين الكبار.

وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعاقد مع حارس مرمى الأهلي.

وقال النادي عبر "تويتر": "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع الحارس أحمد الرحيلي قادماً من النادي الأهلي".

✍🏻|| أنهت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع الحارس " أحمد الرحيلي " قادماً من النادي الأهلي



العمر : 25 سنة

المركز : حارس مرمى

العقد : سنتين



Alraed Sign Ahmed Al-Rehaili



2Years pic.twitter.com/xqJK1bGrPR — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 29, 2019

ووقع الرحيلي على عقود انضمامه للرائد لمدة عامين، حيث لعب في وقت سابق للرائد، حيث يثق فيه النادي أنه سيقدم شيء في حراسة مرمى الفريق بالموسم المقبل.