رسميًا - الرائد السعودي يعلن ضم أحمد الرحيلي من الأهلي
أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده مع أحمد الرحيلي حارس مرمى أهلي جدة، ضمن صفقات التدعيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الرحيلي قد دخل في حسابات الرائد لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل الموسم الجديد، من أجل تقديم شيء مختلف بين الكبار.
وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعاقد مع حارس مرمى الأهلي.
وقال النادي عبر "تويتر": "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع الحارس أحمد الرحيلي قادماً من النادي الأهلي".
✍🏻|| أنهت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع الحارس " أحمد الرحيلي " قادماً من النادي الأهلي— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 29, 2019
العمر : 25 سنة
المركز : حارس مرمى
العقد : سنتين
Alraed Sign Ahmed Al-Rehaili
2Years pic.twitter.com/xqJK1bGrPR
ووقع الرحيلي على عقود انضمامه للرائد لمدة عامين، حيث لعب في وقت سابق للرائد، حيث يثق فيه النادي أنه سيقدم شيء في حراسة مرمى الفريق بالموسم المقبل.
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