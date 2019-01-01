رسميًا - الدوري المغربي يطبق تقنية الفيديو بالموسم المقبل
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
قرر الاتحاد المغربي لكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع، تطبيق تقنية الفيديو بمسابقتي الدوري وكأس العرش، بداية من الموسم المقبل.
الإعلان لم يأت بشكل رسمي مع الاتحاد المغربي، إنما أعلنت الشركة التي تعاقد معها لتتولى لإدارة تقنية الفيديو.
⚽️La Real Federació de Futbol del Marroc ha escollit a @GrupoMEDIAPRO com a proveïdor del sistema de vídeo arbitratge per a la Botola Pro League i la Moroccan Throne Cup per a les properes 4 temporades. #Marroc
👉 Nota de premsa : https://t.co/kZL0KtcsPa pic.twitter.com/i4LfzHDNnF
⚽️La Real Federació de Futbol del Marroc ha escollit a @GrupoMEDIAPRO com a proveïdor del sistema de vídeo arbitratge per a la Botola Pro League i la Moroccan Throne Cup per a les properes 4 temporades. #Marroc
شركة "ميديا برو" الإسبانية كشفت اتفاقها مع الجانب المغربي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت: "اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شركتنا كمقدم لنظام تحكيم الفيديو للبطولة المغربية للمحترفين وكأس العرش المغربي لأربعة مواسم مقبلة".
⚽️La Real Federació de Futbol del Marroc ha escollit a @GrupoMEDIAPRO com a proveïdor del sistema de vídeo arbitratge per a la Botola Pro League i la Moroccan Throne Cup per a les properes 4 temporades. #Marroc— MEDIAPRO (@GrupoMEDIAPRO) July 2, 2019
👉 Nota de premsa : https://t.co/kZL0KtcsPa pic.twitter.com/i4LfzHDNnF
ويعد الدوري المغربي هو ثالث دوري عربي يشهد تطبيق تقنية الفار، بعد الدوري السعودي، الذي بدأ في تطبيق هذه التقنية بشكل كلي منذ بداية الموسم المنقضي، والدوري الإماراتي.
يذكر أن الوداد توج بطلًا للموسم المنقضي بالمغرب برصيد 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.
المغاربة والجزائريون: خاوة خاوة والبطولة وحدّت صفوفنا!❤️🇩🇿🇲🇦— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019
هؤلاء هم أفضل لاعبينا في البطولة 💪💪
ونتوقع بلوغ النهائي 🤩🤩 #ديما_مغرب #تحيا_الجزائر #CAN2019 pic.twitter.com/EUY7q8H6it